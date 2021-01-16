Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Партия Меркель определилась с новым главой Знаменательный день для Христианско-демократического союза Германии. Партия определилась с кандидатурой преемника Ангелы Меркель в борьбе за место канцлера. Им...

Знаменательный день для Христианско-демократического союза Германии. Партия определилась с кандидатурой преемника Ангелы Меркель в борьбе за место канцлера. Им стал премьер-министр земли Северный Рейн Вестфалия Армин Лашет. Известно, что он разделяет взгляды Меркель по большинству вопросов. Таким образом партия надеется восстановить утраченный рейтинг и вновь набрать большинство в Бундестаге. Кандидатура преемника еще должна быть формально подтверждена голосованием по почте. А вот оправдаются ли надежды христиан-демократов на перспективу, покажут лишь парламентские выборы этой осенью.