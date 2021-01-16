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Партия Меркель определилась с новым главой
17.01.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗнаменательный день для Христианско-демократического союза Германии. Партия определилась с кандидатурой преемника Ангелы Меркель в борьбе за место канцлера. Им стал премьер-министр земли Северный Рейн Вестфалия Армин Лашет. Известно, что он разделяет взгляды Меркель по большинству вопросов. Таким образом партия надеется восстановить утраченный рейтинг и вновь набрать большинство в Бундестаге. Кандидатура преемника еще должна быть формально подтверждена голосованием по почте. А вот оправдаются ли надежды христиан-демократов на перспективу, покажут лишь парламентские выборы этой осенью.
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Знаменательный день для Христианско-демократического союза Германии. Партия определилась с кандидатурой преемника Ангелы Меркель в борьбе за место канцлера. Им...
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