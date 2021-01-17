Источник материала: БT

Срочные новости в эти минуты приходят из Турции. В Черном море затонул российский сухогруз с 15-ю членами экипажа. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики. Турецкая сторона приступила к операции по спасению экипажа. На этот час сообщается о двух погибших. Остальные 13 человек застряли в трех спасательных шлюпках. Работа спасателей осложняется плохими погодными условиями.