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В Черном море затонул российский сухогруз с 15-ю членами экипажа
17.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Срочные новости в эти минуты приходят из Турции. В Черном море затонул российский сухогруз с 15-ю членами экипажа. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики. Турецкая сторона приступила к операции по спасению экипажа. На этот час сообщается о двух погибших. Остальные 13 человек застряли в трех спасательных шлюпках. Работа спасателей осложняется плохими погодными условиями.
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Срочные новости в эти минуты приходят из Турции. В Черном море затонул российский сухогруз с 15-ю членами экипажа. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на...
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