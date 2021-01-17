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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подсчитано количество ворвавшихся в Капитолий 6 января Во время штурма в здание Конгресса проникло по меньшей мере 300 участников беспорядков. Как сообщила газета The Washington Post, для их идентификации используется алгоритм...

Во время штурма в здание Конгресса проникло по меньшей мере 300 участников беспорядков. Как сообщила газета The Washington Post, для их идентификации используется алгоритм распознавания лиц. Правда, эта программа позволяет лишь отличать людей, но не устанавливать их личности. Тем временем ФБР завело уже около ста уголовных дел по факту захвата, открыты досье примерно на 300 подозреваемых. Некоторым из них грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.