ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подсчитано количество ворвавшихся в Капитолий 6 января

17.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Во время штурма в здание Конгресса проникло по меньшей мере 300 участников беспорядков. Как сообщила газета The Washington Post, для их идентификации используется алгоритм распознавания лиц. Правда, эта программа позволяет лишь отличать людей, но не устанавливать их личности. Тем временем ФБР завело уже около ста уголовных дел по факту захвата, открыты досье примерно на 300 подозреваемых. Некоторым из них грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время штурма в здание Конгресса проникло по меньшей мере 300 участников беспорядков. Как сообщила газета The Washington Post, для их идентификации используется алгоритм...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Жители Индонезии ищут укрытие в горных районах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by