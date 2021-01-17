ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жители Индонезии ищут укрытие в горных районах

17.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Индонезии третьи сутки продолжается разбор завалов после сильного землетрясения в провинции Западный Сулавеси. На данный момент известно о 56 погибших, более 820 были ранены. Десятки числятся пропавшими без вести, и остается надежда найти их живыми. Свои дома экстренно покинули около 15 тысяч человек: часть отправилась в центры эвакуации, а многие ищут убежища в горах. По прогнозам индонезийских геофизиков, если в регионе произойдет еще одно землетрясение, цунами уже не избежать.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индонезии третьи сутки продолжается разбор завалов после сильного землетрясения в провинции Западный Сулавеси. На данный момент известно о 56 погибших, более 820...
 
Новости дня
Новости в мире
 
российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by