Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Индонезии ищут укрытие в горных районах В Индонезии третьи сутки продолжается разбор завалов после сильного землетрясения в провинции Западный Сулавеси. На данный момент известно о 56 погибших, более 820...

В Индонезии третьи сутки продолжается разбор завалов после сильного землетрясения в провинции Западный Сулавеси. На данный момент известно о 56 погибших, более 820 были ранены. Десятки числятся пропавшими без вести, и остается надежда найти их живыми. Свои дома экстренно покинули около 15 тысяч человек: часть отправилась в центры эвакуации, а многие ищут убежища в горах. По прогнозам индонезийских геофизиков, если в регионе произойдет еще одно землетрясение, цунами уже не избежать.