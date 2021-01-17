«Здесь мой дом, я не боюсь». Алексей Навальный вернулся в Россию - и сразу был задержан

Источник материала: Tut.by

Оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию — и его задержали в аэропорту на паспортном контроле.





Силовики подтвердили задержание. Вот официальное сообщение ФСИН:

«17 января 2020 года в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по городу Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей».

17 января самолет, на котором Навальные летели из Берлина, должен был приземлиться в Москве во Внуково в 19.20, но рейс вылетел и, соответственно, прилетел с опозданием. Около 20.00 стало известно, что его перенаправили в другой аэропорт — и около 20.10 он приземлился в Шереметьево.



Фото: Медуза

Перед прохождением паспортного контроля Навальный дал экспресс-интервью, сообщает «Медуза».

— Не могу сказать, что это мой выбор — возвращаться в Россию. Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Они поставили авиационную безопасность под угрозу. Я совершенно счастлив, что прилетел, это мой лучший день за последние 5 месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь, я знаю, что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы.

На паспортном контроле его задержали.



Фото: «Медуза»

В аэропорту Внуково, куда летел Навальный, ранее задержали его соратников Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, сообщало «МБХ медиа». Позже стало известно о задержании журналистов «Новой газеты», «Дождя» и еще нескольких человек. За полчаса до прилета самолета в аэропорту появился ОМОН, встречающих стали оттеснять.

«Медуза» сообщала, что сотрудники ОМОНа кричали в громкоговорители: «Просьба покинуть аэропорт. Вход только по билетам». В ответ были слышны выкрики «Фашисты!».



Фото: «Медуза»



Фото: «Медуза»

Задержания были и около здания аэровокзала. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности во Внуково были задержаны 37 человек.

Кроме людей, которые приехали встретить Навального, в аэропорту собрались фанаты Ольги Бузовой — она должна была прилететь из Санкт-Петербурга. Они достали плакаты и пели ее песни. Кстати, ее самолет тоже перенаправили в Шереметьево.

Перед планируемой посадкой самолета Навального в зоне прилета Внуково находилось около 300 человек.

Ранее Навальный заявлял, что вопрос возвращаться или нет перед ним не стоял никогда.

— Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить.

По словам Навального, физически он полностью восстановился после отравления.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Правительство Германии сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Позднее это подтвердили специалисты из Швеции и Франции. Российские врачи заявляли о несогласии с диагнозом западных коллег. Они утверждали, что не обнаружили следов отравляющих веществ в его организме. В Москве заявляли, что Генпрокуратура несколько раз отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения Навального, однако так и не получила ответа по существу.

CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel 14 декабря опубликовали совместное расследование. Его авторы заявили, что к отравлению оппозиционера причастны сотрудники ФСБ.

Спустя три дня президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб». В самой ФСБ назвали расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников».

В конце декабря стало известно, что Следственный комитет России против Алексея Навального и «иных лиц» возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В ФБК это дело связали с неудавшейся попыткой отравления Навального.

Еще одна претензия от силовых ведомств в адрес Навального касалась нарушения им условий соблюдения испытательного срока, который ему был установлен в связи с приговором по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу оппозиционер был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег Навальный получил 3,5 года колонии. Навальный не признал свою вину, связывая свое уголовное преследование с политическими мотивами.

В 2017 году испытательный срок для Алексея Навального был продлен до 30 декабря 2020 года. 28 декабря московское управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило, что Навальный обязан к 9 утра 29 декабря явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. В это время политик, напомним, находился на лечении в Германии.

12 января ФСИН обратилась в суд с требованием изменить условный срок Навального на реальный.