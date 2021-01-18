Навальный вернулся в Россию, как и обещал. И был задержан

Российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета на паспортном контроле.

17 января самолет компании «Победа» вылетел из Берлина и должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково в 19:20, однако на подлете к столице маршрут был изменен «в связи с технической необходимостью».

В 20:00 стало известно, что его перенаправили в другой аэропорт, и около 20.10 он приземлился в Шереметьево.

«Я совершенно счастлив, что я прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев несмотря на то, что Германия - классная страна. Здесь мой дом. Я ничего не боюсь. Я с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Правда на моей стороне. Я ничего не боюсь, и вас призываю не бояться», - сказал Навальный журналистам и всем, кто был рядом.

Сразу после этого полицейские остановили Навального и увели. Адвокату Ольге Михайловой не разрешили проследовать вместе с ним. Затем Навального задержали сотрудники московского управления ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний).

Позже ФСИН опубликовала официальное сообщение: «17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по городу Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей».

Ранее Навальный заявлял, что вопрос возвращаться или нет перед ним не стоял никогда.

«Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», - сказал он. И добавил, что уже физически восстановился после отравления.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщали, что суд над ним пройдет уже сегодня, 18 января. Оппозиционера удерживают в отделе полиции Химок, адвокатов к нему не пускают.

Задержания во Внуково

За полчаса до прилета самолета в аэропорту Внуково появился ОМОН, который дежурил еще за день до события, встречающих стали оттеснять. Всего там находилось порядка 300 человек.

«Медуза» сообщала, что сотрудники ОМОНа кричали в громкоговорители: «Просьба покинуть аэропорт. Вход только по билетам». В ответ были слышны выкрики «Фашисты!».

Когда самолет был перенаправлен в другой аэропорт, ОМОН стал задерживать людей, которые приехали его встречать. В их числе оказались сотрудники ФБК Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, а также недавно освободившийся из колонии бывший политзаключенный Константин Котов и брат Алексея Навального Олег.

Позже стало известно о задержании журналистов «Новой газеты», «Дождя» и еще нескольких человек. Всего во Внуково, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны 53 человека.

История отравления

Оппозиционер Алексей Навальный 20 августа почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Правительство Германии сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Позднее это подтвердили специалисты из Швеции и Франции.

Российские врачи заявили, что несогласны с таким диагнозом и утверждали, что не обнаружили следов отравляющих веществ в его организме. В Москве заявляли, что Генпрокуратура несколько раз отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения Навального, однако так и не получила ответа по существу.

CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel 14 декабря опубликовали совместное расследование. Его авторы заявили, что к отравлению оппозиционера причастны сотрудники ФСБ.

Через три дня президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб». В самой ФСБ назвали расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников».

В чем обвиняют Навального

В конце декабря стало известно, что Следственный комитет России против Алексея Навального и «иных лиц» возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В ФБК это дело связали с неудавшейся попыткой отравления Навального.

Силовые ведомства также обвиняют его в нарушении условия соблюдения испытательного срока, который ему был установлен в связи с приговором по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток».

По данному делу оппозиционера осудили в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брата Олега Навального – к 3,5 годам колонии. Алексей Навальный не признал свою вину, связывая свое уголовное преследование с политическими мотивами.

В 2017 году испытательный срок для Алексея Навального был продлен до 30 декабря 2020 года. 28 декабря московское управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило, что Навальный обязан к 9 утра 29 декабря явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. В это время политик, напомним, находился на лечении в Германии.

12 января ФСИН обратилась в суд с требованием изменить условный срок Навального на реальный.