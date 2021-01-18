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В США требуют наказать Telegram за распространение экстремистского контента

18.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Исключить Telegram из ассортимента приложений. С таким требованием Американская "Коалиция за безопасный интернет" вчинила судебный иск корпорациям Google и Apple. Американский сегмент этой соцсети последние недели бурно рос: число ее пользователей увеличилось на 25 миллионов человек после применения к трампистам на других площадках цензурных санкций. "Коалиция за безопасный интернет" обвиняет Telegram в том, что здесь практически нет цензуры, цветет буйным цветом экстремизм. Соцсеть может стать второй жертвой медиакорпораций. Подобные санкции были недавно применены к платформе Parler. После того как сюда началось массовое бегство из крупнейших соцсетей, приложения этой компании изгнали одновременно из Google Play и Apple Store. Parler практически добило то, что ему также было отказано в аренде серверов у корпорации Amazon.

 
 
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Исключить Telegram из ассортимента приложений. С таким требованием Американская "Коалиция за безопасный интернет" вчинила судебный иск корпорациям Google и Apple....
 
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