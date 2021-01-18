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В США движется очередная колонна мигрантов

18.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В субботу 6 000 мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки пересекли границу Гватемалы. Они продолжают свой путь, несмотря на армейские и полицейские блок-посты. Разумеется, не обошлось без столкновений:

Мигранты надеются добраться до Мексики, а там и до границы Соединенных Штатов. За последние месяцы попытки сформировать подобные караваны несколько раз пресекались властями Мексики, Гватемалы и Гондураса. Но теперь обездоленные жители Центральной Америки надеются все-таки добраться до своей цели. Силы им придает известие, будто сразу после вступления в должность Джозеф Байден объявит амнистию 12 миллионам нелегалов и даст им возможность претендовать на американское гражданство.

 
 
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В субботу 6 000 мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки пересекли границу Гватемалы. Они продолжают свой путь, несмотря на армейские и полицейские...
 
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