Источник материала: БT

Впрочем, стабильно развивающаяся страна для некоторых сегодня как бельмо на глазу. Еще свежи в памяти августовские события в Беларуси. Впрочем, теперь уже понятно всем: делалось это не просто так.

Любые мятежи и революции можно поставить в один ряд со словом "деньги" - одного без другого не бывает. А недавно на себе это прочувствовали и учителя демократии.

Агенты ФБР занимаются расследованием возможного финансирования штурма Капитолия из-за границы. Поводом для этого стало перечисление крайне правым активистам полумиллиона долларов в биткоинах. По данным организации, отслеживающей транзакции в криптовалютах, 8 декабря неизвестный французский блогер перевел 28 биткоинов на 22 кошелька.

Ультраправым активистам переводились средства в криптовалюте

Больше всего - 13 биткоинов - получил ультраправый политический комментатор Николас Фуэнтес. Во время штурма он находился неподалеку от Капитолия, хотя в беспорядках не участвовал. Также ФБР сообщает о попытках ряда других стран тайно поддержать сторонников Дональда Трампа. В этом власти видят приметы преступления, поскольку любые такие переводы подлежат регистрации и обложению налогами.