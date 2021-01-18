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Штурм Капитолия могли финансировать из-за границы
18.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Впрочем, стабильно развивающаяся страна для некоторых сегодня как бельмо на глазу. Еще свежи в памяти августовские события в Беларуси. Впрочем, теперь уже понятно всем: делалось это не просто так.
Любые мятежи и революции можно поставить в один ряд со словом "деньги" - одного без другого не бывает. А недавно на себе это прочувствовали и учителя демократии.
Агенты ФБР занимаются расследованием возможного финансирования штурма
Ультраправым активистам переводились средства в криптовалюте
Больше всего - 13 биткоинов - получил ультраправый политический комментатор Николас Фуэнтес. Во время штурма он находился неподалеку от Капитолия, хотя в беспорядках не участвовал. Также ФБР сообщает о попытках ряда других стран тайно поддержать сторонников Дональда Трампа. В этом власти видят приметы преступления, поскольку любые такие переводы подлежат регистрации и обложению налогами.
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Впрочем, стабильно развивающаяся страна для некоторых сегодня как бельмо на глазу. Еще свежи в памяти августовские события в Беларуси. Впрочем, теперь уже понятно...
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