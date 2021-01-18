ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Коронавирус в мире: прививки, антиковидные паспорта и тотальный локдаун

18.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Израиль лидирует по количеству привитых от COVID-19

Почти 96 миллионов человек инфицировано на сегодня COVID, более 2 миллионов скончались от вызванных вирусом осложнений. Во многих странах приступили к массовой вакцинации населения. Абсолютным лидером в этой сфере является пока Израиль. Тут привился препаратом Pfizer каждый четвертый. Результат массовой вакцинации - регистрация множества побочных эффектов. Сообщают как минимум о 14 случаях паралича лицевых мышц.

"Паспорт здоровья" вводят в Башкирии

Тем временем в Башкирии приняли решение ввести антиковидные паспорта. Получить их смогут те граждане, которые привились или переболели COVID. На них не будут распространяться карантинные ограничения. Подобные документы начнут выдавать уже 5 февраля. Ожидается, что это послужит оживлению экономики региона, поскольку обладатели антиковидных паспортов будут без ограничений пользоваться услугами магазинов и сферы сервиса.

COVID-скептиков разогнали с применением брандспойтов

А нидерландская полиция разогнала накануне манифестацию COVID-скептиков. Кроме привычных уже дубинок, на манифестантов спустили служебных собак. Помимо этого, нарушителей карантина поливали водой из брандспойтов на улице, между тем, было приблизительно +5.

Тотальный локдаун в Нидерландах

Тотальный локдаун в стране ввели еще 15 декабря, а продлится он как минимум до 9 февраля. Въезд и выезд из страны практически приостановлены и возможны лишь при наличии крайне веских оснований.

Британский штамм шагает по планете

Тем временем новый, более заразный штамм вируса обнаружен уже в Японии, Южной Корее, Германии и ряде других стран. Этот штамм называют британским. Как считается, он на 70 % заразнее обычного COVID, хотя не грозит ни большей смертностью, ни более тяжелым протеканием болезни. Германия в настоящий момент стоит перед нелегким выбором: появление новой версии вируса требует, вроде бы, очередного ужесточения локдауна. Однако немецкий Федеральный банк предупреждает: ужесточение карантина чревато серьезным экономическим спадом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Израиль лидирует по количеству привитых от COVID-19 Почти 96 миллионов человек инфицировано на сегодня COVID, более 2 миллионов скончались от вызванных вирусом...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Плавучий город спустят на воду в 2025 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by