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Плавучий город спустят на воду в 2025 году

18.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сбежать от COVID. Возможно ли это? Начались продажи апартаментов в первом на планете плавучем городе. Строительство его будет полностью завершено к 2025 году. Именно тогда он отправится в вечное плавание по волнам Карибского моря. Здесь будет все необходимое для того, чтобы вести автономное существование (школы, больницы, рестораны, магазины и тому подобное). Курсировать город будет между американским Майами и Багамскими островами. Его обитателям обещают 340 солнечных дней в году. Приятным дополнением к райской погоде будет офшорный статус плавучего поселения: горожанам не потребуются ни визы, ни регистрация в налоговой службе. Полиция здесь будет собственной. Кроме квартир, покупателям предлагают виллы. Население города составит несколько тысяч человек.

 
 
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Сбежать от COVID. Возможно ли это? Начались продажи апартаментов в первом на планете плавучем городе. Строительство его будет полностью завершено к 2025 году. Именно...
 
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