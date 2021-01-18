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Американцы не доверяют госинститутам
18.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Более половины американцев, согласно соцопросу, считают, что страна находится в состоянии холодной гражданской войны. Именно так понимают граждане характер противостояния между сторонниками Трампа и Байдена. В стране резко снизилось доверие к государственным институтам и СМИ. Более 50 % граждан полагают, что они вводят американцев в заблуждение. Наконец, выяснилось, что две трети жителей США доверяют бизнесу больше, чем властям.
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Более половины американцев, согласно соцопросу, считают, что страна находится в состоянии холодной гражданской войны. Именно так понимают граждане характер...
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