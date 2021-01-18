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Вашингтон в условиях повышенных мер. К моменту проведения инаугурации туда будут стянуты 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Сейчас их здесь уже 15 тысяч. Но полной уверенности в лояльности этих людей у властей нет, поэтому их сейчас проверяет ФБР. Бюро устанавливает, не замечен ли нацгвардеец в экстремизме и сочувствии ультраправым движениям?



Телеканал ABC News называет столицу страны "крепостью Вашингтон". Город действительно перестал принадлежать жителям и перешел в исключительное ведение военных и спецслужб. В центр города 20 января будет запрещен доступ простым обывателям. Так, например, Национальная аллея, где обычно проводятся митинги и демонстрации, жестко контролируется вооруженными блокпостами. В центре Вашингтона закрыты магазины и рестораны.



Спецслужбы объявили зоной особого внимания несколько городских кварталов, соседствующих с Белым домом. Нынешний Вашингтон все чаще сравнивают с современным Багдадом, где войсками заполнена зеленая зона и где она одна считается безопасной. ФБР заявляет, что антиправительственные выступления 20 января возможны в столицах 50 штатов.