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Турция запретила размещать рекламу в соцсетях
19.01.2021 14:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Турция запретила в социальных сетях Twitter, Periscope и Pinterest размещение рекламы. Вето отменят только в случае, если перечисленные интернет-площадки откроют свои официальные представительства в стране. Это необходимо Анкаре, чтобы оперативно и эффективно решать вопросы удаления нарушающего местные законы контента. Ранее соцсети Facebook и Instagram исполнили предписание властей и назначили представителей. За несоблюдение закона предусмотрены крупные штрафы и существенное замедление трафика.
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Турция запретила в социальных сетях Twitter, Periscope и Pinterest размещение рекламы. Вето отменят только в случае, если перечисленные интернет-площадки откроют свои...
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