ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Турция запретила размещать рекламу в соцсетях

19.01.2021 14:37 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Турция запретила в социальных сетях Twitter, Periscope и Pinterest размещение рекламы. Вето отменят только в случае, если перечисленные интернет-площадки откроют свои официальные представительства в стране. Это необходимо Анкаре, чтобы оперативно и эффективно решать вопросы удаления нарушающего местные законы контента. Ранее соцсети Facebook и Instagram исполнили предписание властей и назначили представителей. За несоблюдение закона предусмотрены крупные штрафы и существенное замедление трафика.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турция запретила в социальных сетях Twitter, Periscope и Pinterest размещение рекламы. Вето отменят только в случае, если перечисленные интернет-площадки откроют свои...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Школьники некоторых стран Европы возвращаются за парты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by