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Школьники некоторых стран Европы возвращаются за парты
19.01.2021 14:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Польские младшеклассники приступили к занятиям с сегодняшнего дня. Учебные заведения здесь были закрыты 2 месяца. Смягчить ограничения решила и Чехия. Школы начнут работу в ближайшее время, а пока власти открыли магазины, торгующие детской одеждой и детской обувью, а также канцтоварами.
В Риме на уроки вернулись старшие классы
Вынужденная удаленка в Италии длилась целых 10 месяцев. Правда, многие занятия там бойкотировали. Сотни студентов собрались на митинг, требуя лучших условий при обучении, особенно во время пандемии. Тем временем
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Польские младшеклассники приступили к занятиям с сегодняшнего дня. Учебные заведения здесь были закрыты 2 месяца. Смягчить ограничения решила и Чехия. Школы...
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