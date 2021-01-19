В Вашингтоне усилены меры безопасности. Завтра состоится инаугурация Джо Байдена

Источник материала: БT

Последние приготовления в Вашингтоне. Уже завтра в полдень по местному времени в столице Соединенных Штатов состоится вступление в должность Джо Байдена. Усилены меры безопасности - в городе размещаются 25 тысяч солдат национальной гвардии - это в три раза больше, чем на предшествующих инаугурациях. Обстановка в Вашингтоне напряженная - Капитолий огорожен, возле Белого дома вдоль заборов военные тренируют строевой шаг. На улицах КПП и полиция. На закрытой Национальной аллее - автомобили секретной службы. Дональд Трамп и его супруга Мелания вопреки традиции инаугурацию проигнорируют. Как сообщают американские СМИ, пока еще действующий президент записал для американцев видеообращение с прощальным словом.