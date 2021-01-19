ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Вашингтоне усилены меры безопасности. Завтра состоится инаугурация Джо Байдена

19.01.2021 14:37 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Последние приготовления в Вашингтоне. Уже завтра в полдень по местному времени в столице Соединенных Штатов состоится вступление в должность Джо Байдена. Усилены меры безопасности - в городе размещаются 25 тысяч солдат национальной гвардии - это в три раза больше, чем на предшествующих инаугурациях. Обстановка в Вашингтоне напряженная - Капитолий огорожен, возле Белого дома вдоль заборов военные тренируют строевой шаг. На улицах КПП и полиция. На закрытой Национальной аллее - автомобили секретной службы. Дональд Трамп и его супруга Мелания вопреки традиции инаугурацию проигнорируют. Как сообщают американские СМИ, пока еще действующий президент записал для американцев видеообращение с прощальным словом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние приготовления в Вашингтоне. Уже завтра в полдень по местному времени в столице Соединенных Штатов состоится вступление в должность Джо Байдена. Усилены...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Мелания Трамп: Для меня было величайшей честью в моей жизни служить первой леди Соединенных Штатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by