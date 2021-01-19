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Вашингтон готовится к инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис
19.01.2021 22:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Обстановка накаляется повсеместно. Накануне в Нью-Йорке произошли столкновения между полицией и участниками Black Lives Matter. Дошло до перестрелки. Пострадали 10 правоохранителей. Задержано не менее 30 человек.
Секретное расследование ФСБ
Угрозу безопасности демократы видят повсюду. ФБР заявляет, что ультраправые радикалы - сторонники теории заговора QAnon - собираются сорвать церемонию инаугурации Байдена под видом солдат Нацгвардии.
США узрели русский след в штурме КапитолияУже обнаружили русский след в нападении сторонников Трампа на здание конгресса. В подкасте у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси экс-госсекретарь Хиллари Клинтон предложила изучить выписку звонков с телефона Трампа, который якобы созванивался с Путиным в день беспорядков 6 января. А люди, которые штурмовали Капитолий, марионетки Москвы.
Дорогая расплата за штурм КапитолияСледственный комитет США возбудил уже боле 300 уголовных дел на участников осады. Приговоры разные: от нескольких суток ареста и штрафов до лишения свободы сроком на 20 лет.
Политолог Владимир Корнилов обратился к основателю Telegram Павлу Дурову.
Тот сообщил на своем канале, что на прошлой неделе администраторы мессенджера заблокировали сотни призывов к насилию в США.
"Ключевые слова - "в США". Оказывается, там призывы к насилию нельзя допускать. А вот видеоуроки по нападению на правоохранителей Минска и инструкции, как устраивать диверсии на железных дорогах Белоруссии, оказывается, допустимы".
Украинский и российский политолог задается логичным вопросом: почему тогда мессенджер не снес экстремистские телеграм-каналы в нашей стране? Ведь за призывы к насилию в Беларуси и России приложение Дурова не будут убирать из AppStore.
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Вашингтон готовится к инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис
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