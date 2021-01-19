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Вашингтон готовится к инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис

19.01.2021 22:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Церемония пройдет завтра и, по сообщениям Би-би-си, якобы  из-за эпидемобстановки  в закрытом формате. Приглашения получили лишь две сотни зрителей, остальным будет предложена онлайн-трансляция. В городе за охраной порядка  следят около 25 тысяч  солдат, развернуты  подразделения радиационной, химической и биологической защиты. 

Обстановка накаляется повсеместно.  Накануне в Нью-Йорке произошли  столкновения между полицией и участниками Black Lives Matter.  Дошло до перестрелки. Пострадали 10 правоохранителей. Задержано не менее  30 человек. 

Секретное расследование ФСБ

Вашингтон готовится к инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис


Угрозу безопасности демократы видят повсюду. ФБР заявляет,  что ультраправые радикалы - сторонники теории заговора  QAnon  -  собираются сорвать  церемонию инаугурации  Байдена под видом солдат Нацгвардии. 

США узрели русский след в штурме Капитолия

Уже обнаружили русский след в нападении сторонников Трампа на здание конгресса. В подкасте у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси  экс-госсекретарь Хиллари Клинтон предложила изучить  выписку звонков с телефона Трампа, который якобы созванивался с Путиным  в день беспорядков 6 января.  А люди, которые штурмовали Капитолий,   марионетки Москвы.  

Дорогая расплата за штурм Капитолия

Следственный комитет США возбудил уже боле 300 уголовных дел на участников осады. Приговоры разные: от нескольких суток ареста и штрафов до лишения свободы сроком на 20 лет. 

Политолог Владимир  Корнилов обратился к основателю Telegram  Павлу Дурову. 

Тот сообщил на своем канале, что на прошлой неделе администраторы мессенджера заблокировали сотни призывов к насилию в США.  

 "Ключевые слова - "в США". Оказывается, там призывы к насилию нельзя допускать. А вот видеоуроки по нападению на правоохранителей Минска и инструкции, как устраивать диверсии на железных дорогах Белоруссии, оказывается, допустимы". 

Украинский и российский политолог задается логичным  вопросом:  почему тогда  мессенджер  не снес экстремистские телеграм-каналы в нашей стране? Ведь за призывы к насилию в Беларуси  и  России  приложение Дурова  не будут убирать из AppStore.

 
Теги: Минск
 
 
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Церемония пройдет завтра и, по сообщениям Би-би-си, якобы  из-за эпидемобстановки  в закрытом формате. Приглашения получили лишь две сотни зрителей, остальным...
 
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