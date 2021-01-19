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Принимать присягу Байден будет в узком кругу за трехметровым забором
19.01.2021 22:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ США подготовка к
Закрытая инаугурация и виртуальный парадПринимать присягу Байден будет в узком кругу за трехметровым забором. Как сообщают Би-би-си и "Нью Таймс", среди приглашенных - 200 человек - решение принято на фоне пандемии. Традиционное массовое шествие от Капитолия до Белого дома отменили. В качестве альтернативы американцам предлагается посетить виртуальный парад. Команда Байдена обещает, что онлайн-мероприятие будет содержать "динамичные выступления демократов".
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