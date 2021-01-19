ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Принимать присягу Байден будет в узком кругу за трехметровым забором

19.01.2021 22:43 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В США подготовка к инаугурации Джо Байдена проходит буквально в режиме ЧП. Репетиция церемонии не удалась - в соседнем от Капитолия здании вспыхнул пожар. Власти на день инаугурации мобилизировали солдат Нацгвардии сразу в 19 штатах. 

Закрытая инаугурация и виртуальный парад 

Принимать присягу Байден будет в узком кругу за трехметровым забором.  Как сообщают Би-би-си и "Нью Таймс",  среди приглашенных - 200 человек - решение принято на фоне пандемии. Традиционное массовое шествие от Капитолия до Белого дома отменили. В качестве альтернативы американцам предлагается посетить виртуальный парад. Команда Байдена обещает, что онлайн-мероприятие будет содержать "динамичные выступления демократов". 

Прощальная церемония Дональда Трампа 

Дональд Трамп посещать инаугурацию не собирается. Однако за несколько часов до нее намерен провести свою прощальную церемонию на военной базе, во время которой дадут оружейный салют. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США подготовка к инаугурации Джо Байдена проходит буквально в режиме ЧП. Репетиция церемонии не удалась - в соседнем от Капитолия здании вспыхнул пожар. Власти на...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин в Крещение трижды окунулся в прорубь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by