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Закрытая инаугурация и виртуальный парад

Прощальная церемония Дональда Трампа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Принимать присягу Байден будет в узком кругу за трехметровым забором В США подготовка к инаугурации Джо Байдена проходит буквально в режиме ЧП. Репетиция церемонии не удалась - в соседнем от Капитолия здании вспыхнул пожар. Власти на...

В США подготовка к. Репетиция церемонии не удалась - в соседнем от Капитолия здании вспыхнул пожар. Власти на день инаугурации мобилизировали солдат Нацгвардии сразу в 19 штатах.Принимать присягу Байден будет в узком кругу за трехметровым забором. Как сообщают Би-би-си и "Нью Таймс", среди приглашенных - 200 человек - решение принято на фоне пандемии. Традиционное массовое шествие от Капитолия до Белого дома отменили. В качестве альтернативы американцам предлагается посетить виртуальный парад. Команда Байдена обещает, что онлайн-мероприятие будет содержать "динамичные выступления демократов".посещать инаугурацию не собирается. Однако за несколько часов до нее намерен провести свою прощальную церемонию на военной базе, во время которой дадут оружейный салют.