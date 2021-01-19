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США назвали действия Китая в отношении уйгуров «геноцидом»

20.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти США считают действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Об этом сообщает Axios со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.


Фото: United States Department of State

«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 года Китай совершал преступления против человечности в Синьцзяне. Кроме того, я пришел к выводу, что КНР осуществляла [там] геноцид», — заявил Помпео.

По словам госсекретаря, преступления против уйгуров продолжаются и включают в себя принудительную стерилизацию, пытки и внесудебные задержания.

В июне 2020 года президент Дональд Трамп подписал законопроект, который позволяет вводить санкции против китайских чиновников за притеснение уйгуров. До этого Минторг США внес в черный список китайские компании, причастные к преследованию уйгуров.

В октябре 2019 года администрация американского президента ввела визовые санкции против официальных лиц Китая, которых подозревают в нарушении прав человека в Синьцзяне. Также под ограничительные меры попали 28 китайских организаций, которые, по мнению Министерства торговли США, причастны к нарушениям и злоупотреблениям в области прав человека.

Уйгуры — тюркский народ, представители которого исповедуют ислам. Большое число уйгуров живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. В августе 2018 года ООН выпустила доклад, в котором указывалось, что в лагерях содержатся больше миллиона уйгуров.

Китай, в свою очередь, заявил, что лагеря прежде всего направлены на «достижение этнической и религиозной гармонии». Китайские власти неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в Синьцзяне ущемляются права и свободы местных жителей.

 
 
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Китайские власти неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в Синьцзяне ущемляются права и свободы местных жителей.
 
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