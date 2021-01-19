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США назвали действия Китая в отношении уйгуров «геноцидом»
20.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти США считают действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Об этом
«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 года Китай совершал преступления против человечности в Синьцзяне. Кроме того, я пришел к выводу, что КНР осуществляла [там] геноцид», — заявил Помпео.
По словам госсекретаря, преступления против уйгуров продолжаются и включают в себя принудительную стерилизацию, пытки и внесудебные задержания.
В июне 2020 года президент Дональд Трамп
В октябре 2019 года администрация американского президента
Уйгуры — тюркский народ, представители которого исповедуют ислам. Большое число уйгуров живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. В августе 2018 года ООН
Китай, в свою очередь,
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Китайские власти неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в Синьцзяне ущемляются права и свободы местных жителей.
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