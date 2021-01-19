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«Всем привет из Кремлевского централа». Навальный рассказал об условиях в СИЗО «Матросская тишина»
20.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Алексей Навальный передал привет из СИЗО «Матросская тишина» и сравнил камеру с палатой в клинике «Шарите», где его спасали после отравления.
— Всем привет из знаменитого спецблока «Матросской тишины» — Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался — русская жизнь. В принципе, очень похоже на то место, где я очнулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без сервопривода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И еще говорят на родном языке, —
Политик также пишет, что не жалеет о возвращении.
— Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор. Я отказываюсь мириться с беззаконием, творимым властями моей страны.
18 января, напомним, суд принял решение
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Политик также пишет, что не жалеет о возвращении.
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