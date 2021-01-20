Кремль ответил на расследование Навального о «дворце Путина»

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не видел расследование Алексея Навального о «дворце Владимира Путина» под Геленджиком, однако сообщил, что подобной недвижимости у главы государства нет.



Дмитрий Песков. Фото: Reuters

«Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — сказал Песков изданию Daily Storm.

Во вторник 19 января ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Площадь основного здания составляет 17,7 тыс. кв. м, площадь всего участка — 68 гектаров. В 2011 году комплекс зданий приобрел предприниматель Александр Пономаренко. Он сообщал, что купил объект у бизнесмена Николая Шамалова и еще двух физических лиц, его партнеров, сумма покупки составила порядка $ 350 млн, здание должно стать гостиничным комплексом.

Авторы расследования приводят финансовую отчетность кипрской компании, которая, по их данным, купила комплекс в 2011 году, согласно этому документу «дворец» купили не за 350 млн, а за $ 350 тыс.

Как утверждает ФБК, сейчас владельцем комплекса является ООО «Комплекс», который принадлежит компании «Бином» из Санкт-Петербурга.

В расследовании описывается план комплекса, а также публикуются снимки строений. В расследовании утверждается, что архитектурный план объекта предоставил «один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца». Общую стоимость строительства объекта ФБК оценивает в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $ 1 млрд.

Навальный и ФБК делают вывод о связи комплекса с главой государства на основании того, что в финансировании строительства принимали участие госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, охрану объекта, по их данным, осуществляют спецслужбы, ФСБ принадлежат права на соседние участки, над территорией установлена бесполетная зона, а проход по морю вдоль мыса Идокопас необходимо согласовывать со спецслужбами.

О связи между «дворцом» и президентом Владимиром Путиным впервые заявил в декабре 2010 года бизнесмен Сергей Колесников, по данным которого, для финансирования стройки использовались пожертвования крупных бизнесменов. Все сообщения о связи главы государства с этой резиденцией Кремль опровергал.

РБК направил запросы в центр общественных связей ФСБ и пресс-центр ФСО России.

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Сразу после прилета он был задержан, а позднее арестован на 30 суток. ФСИН требует заменить оппозиционеру условный срок, назначенный ему по делу «Ив Роше», на реальный из-за нарушения условий освобождения.