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Сильный взрыв прогремел в испанской столице
20.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
По предварительным данным, в здании, которое прилегает к дому престарелых, произошла утечка газа. По сообщениям полиции, по меньшей мере четыре человека погибли, до 10 ранены, есть в тяжелом состоянии. Полностью разрушены крыша и четыре этажа. Взрывной волной в соседних домах выбиты окна, ее силу почувствовали даже в соседних районах. Среди постояльцев и сотрудников приюта пострадавших нет, их эвакуировали.
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По предварительным данным, в здании, которое прилегает к дому престарелых, произошла утечка газа. По сообщениям полиции, по меньшей мере четыре человека погибли, до...
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