ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сильный взрыв прогремел в испанской столице

20.01.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По предварительным данным, в здании, которое прилегает к дому престарелых, произошла утечка газа. По сообщениям полиции, по меньшей мере четыре человека погибли, до 10 ранены, есть в тяжелом состоянии. Полностью разрушены крыша и четыре этажа. Взрывной волной в соседних домах выбиты окна, ее силу почувствовали даже в соседних районах. Среди постояльцев и сотрудников приюта пострадавших нет, их эвакуировали.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, в здании, которое прилегает к дому престарелых, произошла утечка газа. По сообщениям полиции, по меньшей мере четыре человека погибли, до...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Песков назвал фильм о дворце Путина «чушью» и «лохотроном»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by