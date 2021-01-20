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Вся правда от литовцев. Опрос на улицах Вильнюса
20.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Официальный Минск на инаугурации будет представлять глава дипмиссии нашей страны. Как сообщили в МИД, сейчас это временный поверенный в делах Беларуси. Можно только представить разочарование всей оппосреды, когда еще два месяца назад они гордо и триумфально рассказывали, как Байден пригласил на торжества не кого-нибудь, а сбежавшую из Беларуси и известную в узких кругах кухарку. Сейчас, правда, они скромно молчат.
Впрочем, это не последнее разочарование БЧБ-эмигрантов. В Сети гуляет опрос, который они попробовали провести на улицах Вильнюса. Правда, результат совсем не тот, что ожидали. Смотрите сами, что сказали жители литовской столицы, приводим без купюр.
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Официальный Минск на инаугурации будет представлять глава дипмиссии нашей страны. Как сообщили в МИД, сейчас это временный поверенный в делах Беларуси. Можно...
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