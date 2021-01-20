Крещенские купания прошли в Кунгурской пещере

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Традиционные крещенские купания состоялись и в Кунгурской пещере в Пермском крае России. Она является единственным подземным местом в мире, где верующие могут окунуться в прорубь. Перед погружением в ледяную воду собравшиеся стали свидетелями богослужения. Ежегодно в пещеру под ледяной скалой в эти дни приезжают сотни туристов. Но из-за пандемии количество посетителей в этом году было ограничено - в купаниях приняли участие 40 человек.