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Крещенские купания прошли в Кунгурской пещере
20.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Традиционные крещенские купания состоялись и в Кунгурской пещере в Пермском крае России. Она является единственным подземным местом в мире, где верующие могут окунуться в прорубь. Перед погружением в ледяную воду собравшиеся стали свидетелями богослужения. Ежегодно в пещеру под ледяной скалой в эти дни приезжают сотни туристов. Но из-за пандемии количество посетителей в этом году было ограничено - в купаниях приняли участие 40 человек.
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Традиционные крещенские купания состоялись и в Кунгурской пещере в Пермском крае России. Она является единственным подземным местом в мире, где верующие могут...
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