Источник материала: БT

В условиях беспрецедентных мер безопасности США готовятся к инаугурации нового президента. Буквально через час демократ Джо Байден, объявленный Конгрессом победителем выборов, станет 46-м Президентом Соединенных Штатов. А в эти минуты к присяге готовится избранная вице-президент Камала Харрис. В Вашингтоне перекрыто практически все движение, въезд в красную зону - только по пропускам, в зеленой несут службу военные и нацгвардейцы, которых в городе более 25 тысяч. Вокруг места проведения выстроена пуленепробиваемая ограда, а зрителей заменили флажками. Полчаса назад произвели эвакуацию из здания Верховного суда США, что рядом с Капитолием. Было получено сообщение об угрозе взрыва.

А Байден продолжает формировать правительство - оно уже стало «кабинетом толерантности»: так, Министерство транспорта обещано гомосексуалисту Бутиджичу. На пост главы Минздрава прочат Рейчел Левин - этот трансгендер возглавляла медслужбу штата Пенсильвания. В самом начале пандемии Левин распорядилась помещать больных COVID в дома престарелых - и смертность возросла многократно. Свою же мать из пансионата будущий министр при этом вывезла. Правительство Байдена еще не сформировано окончательно, и публику наверняка ждут сюрпризы.

Трамп же отправляется во Флориду - он присутствовать на инаугурации не будет, поскольку до сих пор настаивает, что выборы его соперник выиграл нечестно. Перед отлетом Трамп назвал главное свое достижение.









Дональд Трамп, Президент США: "Сограждане американцы! 4 года тому назад мы начали перестройку в нашей стране, чтобы возродить ее дух и обеспечить служение правительства народу. Если коротко, смыслом моей работы в качестве 45-го Президента США было сделать Америку снова великой, и нам сообща многое удалось. Я горжусь, что при мне Соединенные Штаты не начали ни одной войны!".

Действительно, почти за сто лет Трамп стал первым американским президентом, который не развязал ни одной войны. Демократы в этом смысле, напротив, крайне активны: тот же Обама дал старт конфликтам в Ливии и Сирии.