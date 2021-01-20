ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США готовятся к инаугурации нового президента

20.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В условиях беспрецедентных мер безопасности США готовятся к инаугурации нового президента. Буквально через час демократ Джо Байден, объявленный Конгрессом победителем выборов, станет 46-м Президентом Соединенных Штатов. А в эти минуты к присяге готовится избранная вице-президент Камала Харрис. В Вашингтоне перекрыто практически все движение, въезд в красную зону - только по пропускам, в зеленой несут службу военные и нацгвардейцы, которых в городе более 25 тысяч. Вокруг места проведения выстроена пуленепробиваемая ограда, а зрителей заменили флажками. Полчаса назад произвели эвакуацию из здания Верховного суда США, что рядом с Капитолием. Было получено сообщение об угрозе взрыва.

А Байден продолжает формировать правительство - оно уже стало «кабинетом толерантности»: так, Министерство транспорта обещано гомосексуалисту Бутиджичу. На пост главы Минздрава прочат Рейчел Левин - этот трансгендер возглавляла медслужбу штата Пенсильвания. В самом начале пандемии Левин распорядилась помещать больных COVID в дома престарелых - и смертность возросла многократно. Свою же мать из пансионата будущий министр при этом вывезла. Правительство Байдена еще не сформировано окончательно, и публику наверняка ждут сюрпризы.

Трамп же отправляется во Флориду - он присутствовать на инаугурации не будет, поскольку до сих пор настаивает, что выборы его соперник выиграл нечестно. Перед отлетом Трамп назвал главное свое достижение.

США готовятся к инаугурации нового президента

Дональд Трамп, Президент США: "Сограждане американцы! 4 года тому назад мы начали перестройку в нашей стране, чтобы возродить ее дух и обеспечить служение правительства народу. Если коротко, смыслом моей работы в качестве 45-го Президента США было сделать Америку снова великой, и нам сообща многое удалось. Я горжусь, что при мне Соединенные Штаты не начали ни одной войны!".

Действительно, почти за сто лет Трамп стал первым американским президентом, который не развязал ни одной войны. Демократы в этом смысле, напротив, крайне активны: тот же Обама дал старт конфликтам в Ливии и Сирии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В условиях беспрецедентных мер безопасности США готовятся к инаугурации нового президента. Буквально через час демократ Джо Байден, объявленный Конгрессом...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Песков назвал фильм о дворце Путина «чушью» и «лохотроном»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by