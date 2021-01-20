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Трамп и Маланья покинули Белый дом за несколько часов до инаугурации

21.01.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. В честь уходящего президента артиллерия дала 21 залп из орудий, передает ТАСС.

«Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. <...> Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся», - сказал он, отдельно поблагодарив вице-президента Майка Пенса и конгресс за хорошую работу. Трамп пожелал администрации Байдена успехов и удачи.

Глава государства спустился к семье, обнял дочь Тиффани и пожал руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу. После этого он с женой Меланьей улетел в штат Флорида на вертолете, в последний раз воспользовавшись президентским бортом №1.

По информации СМИ, во Флориде (город Палм-Бич) находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он обычно проводит выходные и праздники, и куда приглашал высоких особ.

Инаугурация Джо Байдена была назначена через несколько часов после их отлета.

Перед полетом он пожелал администрации Байдена успехов и удачи.

Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Forbes оценивает стоимость резиденции в 160 млн долларов.

Избранный президент США Джозеф Байден в среду сразу после мессы в католическом кафедральном соборе Святого Апостола Матфея, расположенного буквально в сотне метров от Белого дома, прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации. 

Вскоре избранный президент США Джо Байден прибыл в Капитолий.

Победителем президентских выборов в США объявлен Джо Байден: большая часть выборщиков отдали за него свои голоса. 

Победа Байдена была ожидаема. Напомним, он лидировал на протяжении голосования коллегии выборщиков. 

14 января за принятие резолюции об импичменте Дональда Трампа проголосовали 52% членов палаты представителей США. Действующий президент стал первым в истории страны, в отношении которого процедура импичмента начиналась дважды. В первый раз это было 24 сентября 2019 года. Тогда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что в отношении Трампа будет проводиться процедура импичмента.

 
 
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Действующий президент США республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
 
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