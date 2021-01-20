Трамп и Маланья покинули Белый дом за несколько часов до инаугурации

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. В честь уходящего президента артиллерия дала 21 залп из орудий, передает ТАСС.

«Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. <...> Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся», - сказал он, отдельно поблагодарив вице-президента Майка Пенса и конгресс за хорошую работу. Трамп пожелал администрации Байдена успехов и удачи.

Глава государства спустился к семье, обнял дочь Тиффани и пожал руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу. После этого он с женой Меланьей улетел в штат Флорида на вертолете, в последний раз воспользовавшись президентским бортом №1.

По информации СМИ, во Флориде (город Палм-Бич) находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он обычно проводит выходные и праздники, и куда приглашал высоких особ.

Инаугурация Джо Байдена была назначена через несколько часов после их отлета.

Перед полетом он пожелал администрации Байдена успехов и удачи.

Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Forbes оценивает стоимость резиденции в 160 млн долларов.

Избранный президент США Джозеф Байден в среду сразу после мессы в католическом кафедральном соборе Святого Апостола Матфея, расположенного буквально в сотне метров от Белого дома, прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации.

Вскоре избранный президент США Джо Байден прибыл в Капитолий.

Победителем президентских выборов в США объявлен Джо Байден: большая часть выборщиков отдали за него свои голоса.

Победа Байдена была ожидаема. Напомним, он лидировал на протяжении голосования коллегии выборщиков.