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Байден отменил указы Трампа о выходе из соглашения по климату и ВОЗ
21.01.2021 07:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, сообщает
О том, что избранный президент планирует отменить подписанные Трампом законодательные акты американские СМИ сообщали еще в ноябре прошлого года.
Изменения, которые Джо Байден внес своими первыми указами на посту президента:
Помимо этого, Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах.
Он сообщил журналистам, что намерен начать свое президентство с того, чтобы сдержать обещания, данные им американскому народу.
Генсек ООН Антониу Гутерриш
Гутерриш заявил, что ожидает лидерства США в усилиях по борьбе с климатическими изменениями.
Байден
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