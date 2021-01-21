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Байден отменил указы Трампа о выходе из соглашения по климату и ВОЗ

21.01.2021 07:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, сообщает Reuters.


Фото: Reuters

О том, что избранный президент планирует отменить подписанные Трампом законодательные акты американские СМИ сообщали еще в ноябре прошлого года.

Изменения, которые Джо Байден внес своими первыми указами на посту президента:

  • Возвращение США в Парижское соглашение по климату 2015 года. Оно подразумевает сокращение углеродных выбросов в окружающую среду. Документ о присоединении к договору передадут в ООН, он вступит в силу через 30 дней.
  • Отмена выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон уведомил организацию о начале процедуры выхода летом 2020 года. Трамп неоднократно критиковал ВОЗ за ошибки, допущенные в начале пандемии COVID-19.
  • Отмена запрета на въезд в страну граждан из ряда мусульманских и африканских стран.
  • Остановка строительства стены на границе с Мексикой.
  • Отзыв разрешения на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Против строительства активно протестовали экологи и активисты. Строительство было приостановлено при президенте Бараке Обаме, однако в 2017 году Трамп дал разрешение на его продолжение.

Помимо этого, Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах.

Он сообщил журналистам, что намерен начать свое президентство с того, чтобы сдержать обещания, данные им американскому народу.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение нового президента о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Однако, он заявил, что климатический кризис продолжает усугубляться и времени для того, чтобы справиться с его последствиями, остается все меньше.

Гутерриш заявил, что ожидает лидерства США в усилиях по борьбе с климатическими изменениями.

Байден принес присягу всего за несколько часов до этого. Он заявил, что его целью станет объединение Америки и выразил надежду на то, что граждане страны помогут ему в этом. Он также призвал их бороться с «беззаконием, насилием, эпидемией, безработицей».

 
 
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