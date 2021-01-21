ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России вынесли приговор расстрелявшему восемь сослуживцев солдату

21.01.2021 10:57 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство восьмерых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально Шамсутдинову грозило пожизненное заключение, но присяжные попросили для него снисхождения. С учетом этой просьбы суд уже не мог приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы.

Сторона обвинения просила для Шамсутдинова 25 лет колонии.

В октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в ЗАТО Горный в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной.

После дела о массовом убийстве было возбуждено также дело о неуставных отношениях в части Шамсутдинова. В марте 2020 года обвиняемый, рядовой Руслан Мухатов получил два года условно. Шамсутдинов проходил по делу потерпевшим.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство восьмерых сослуживцев.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Байден отменил указы Трампа о выходе из соглашения по климату и ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by