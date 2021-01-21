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В России вынесли приговор расстрелявшему восемь сослуживцев солдату
21.01.2021 10:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство восьмерых сослуживцев. Об этом сообщает
Изначально Шамсутдинову
Сторона обвинения просила для Шамсутдинова 25 лет колонии.
В октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов
После дела о массовом убийстве было возбуждено также дело о неуставных отношениях в части Шамсутдинова. В марте 2020 года обвиняемый, рядовой Руслан Мухатов получил два года условно. Шамсутдинов проходил по делу потерпевшим.
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Военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство восьмерых сослуживцев.
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