|
Байден отменяет указы Трампа: от выхода из ВОЗ до прав транссексуалов
21.01.2021 12:11 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Вступивший на пост президента Джо Байден начал с того, что отменил ряд решений прежнего главы государства Дональда Трампа.
Об этом 21 января утром
В числе изменений:
По информации издания, Байден планирует отменить указ об исключении людей, не имеющих гражданства США, из переписи населения. Будут ужесточены меры по борьбе с расизмом и дискриминацией «по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации».
Байден намерен отменить запрет Минобороны на службу в ВС транссексуалов. В следующие 10 дней будут приняты и другие новые решения.
Сообщается, что раскол в американском обществе еще имеет место, о чем говорит реакция населения на первые изменения, проведенные Байденом.
Трамп покидает Белай дом
Напомним, Джо Байден
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вступивший на пост президента Джо Байден начал с того, что отменил ряд решений прежнего главы государства Дональда Трампа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)