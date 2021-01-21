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Байден отменяет указы Трампа: от выхода из ВОЗ до прав транссексуалов

21.01.2021 12:11 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вступивший на пост президента Джо Байден начал с того, что отменил ряд решений прежнего главы государства Дональда Трампа.

Об этом 21 января утром передает «Голос Америки».

В числе изменений:

  • разрешен въезд граждан из стран с преимущественно мусульманским населением
  • остановлено строительство стены на границе с Македонией
  • начата процедура возвращения США в Парижское соглашение (страна вышла из него при Трампе)
  • отменено решение о выходе из ВОЗ.

По информации издания, Байден планирует отменить указ об исключении людей, не имеющих гражданства США, из переписи населения. Будут ужесточены меры по борьбе с расизмом и дискриминацией «по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации».

Байден намерен отменить запрет Минобороны на службу в ВС транссексуалов. В следующие 10 дней будут приняты и другие новые решения.

Сообщается, что раскол в американском обществе еще имеет место, о чем говорит реакция населения на первые изменения, проведенные Байденом.

Трамп покидает Белай дом

Напомним, Джо Байден вступил в права президента 20 января. Он стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки, сменив на этом посту Дональда Трампа. Дональд и Мелания Трамп не присутствовали на инаугурации, они покинули Белый дом за несколько часов до нее. Выборы президента в США завершились 3 ноября.

 
 
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Вступивший на пост президента Джо Байден начал с того, что отменил ряд решений прежнего главы государства Дональда Трампа.
 
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