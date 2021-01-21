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Теракт в Багдаде: десятки погибших и раненых после взрывов на рынке
21.01.2021 13:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Число погибших в результате теракта, совершенного в четверг в центре Багдада, возросло до 28. Как сообщил телеканал
По сведениям канала, в районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва. По словам представителя армии Ирака, «террористическая атака была совершена двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности». На место происшествия прибывают кареты скорой помощи.
Иракские силовики из соображений безопасности перекрыли все дороги, ведущие к «зеленой зоне» — району в центре Багдада, в котором находятся посольства многих иностранных государств и центральные офисы государственных учреждений.
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В районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва.
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