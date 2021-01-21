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После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки

21.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Прогнозы начинают сбываться. После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки. Стычки активистов движения антифа с полицией проходят в Портленде, Сиэтле и еще ряде городов.   

Протестующие жгли американские флаги и требовали от властей принятия жестких мер в борьбе с расизмом. Рассеять манифестантов полицейским удалось далеко не сразу - были применены спецсредства.

Вертолет потерпел крушение в США



И спустя несколько часов после вступления Байдена в должность произошел еще один инцидент - медицинский вертолет Национальной гвардии разбился неподалеку от Нью-Йорка. Три человека, находившиеся на борту, погибли. 

 
 
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Прогнозы начинают сбываться. После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки. Стычки активистов движения антифа с полицией...
 
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