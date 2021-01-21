Источник материала: БT

Вертолет потерпел крушение в США

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки Прогнозы начинают сбываться. После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки. Стычки активистов движения антифа с полицией...

Прогнозы начинают сбываться. После инаугурации Байдена в Штатах с наступлением сумерек вспыхнули беспорядки. Стычки активистов движения антифа с полицией проходят в Портленде, Сиэтле и еще ряде городов.Протестующие жгли американские флаги и требовали от властей принятия жестких мер в борьбе с расизмом. Рассеять манифестантов полицейским удалось далеко не сразу - были применены спецсредства.И спустя несколько часов после вступления Байдена в должность произошел еще один инцидент - медицинский вертолет Национальной гвардии разбился неподалеку от Нью-Йорка. Три человека, находившиеся на борту, погибли.