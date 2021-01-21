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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Филадельфии 9-летняя девочка скончалась от выстрела в голову ЧП и в Филадельфии. В полицию поступил звонок об огнестрельном ранении 9-летнего ребенка. По прибытии на место происшествия блюстители порядка обнаружили девочку в...

ЧП и в Филадельфии. В полицию поступил звонок об огнестрельном ранении 9-летнего ребенка. По прибытии на место происшествия блюстители порядка обнаружили девочку в следах крови - пуля из лежащего рядом пистолета попала ей в голову. Спустя несколько часов ребенок скончался в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются. Скорее всего, оставленные дома родителями трое детей играли с пистолетом, который взрослые хранили ненадлежащим образом. В доме найдены сразу 3 единицы огнестрельного оружия.