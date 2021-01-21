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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовые протесты студентов во Франции На улицы французских городов, несмотря на мороз, вышли тысячи студентов, требуя от правительства страны активной помощи высшим учебным заведениям, которые...

На улицы французских городов, несмотря на мороз, вышли тысячи студентов, требуя от правительства страны активной помощи высшим учебным заведениям, которые фактически прекратили свою работу из-за локдауна. Часть вузов ввела дистанционное обучение, но это, по мнению студентов, не выход: закрытие университетских аудиторий резко снижает качество образования, а также провоцирует у молодых людей разного рода болезни. "Правительство нашло полмиллиарда на помощь бизнесу, почему у него не нашлось ни евро на поддержку высшего образования?" - задают вопрос студенты.