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Массовые протесты студентов во Франции

21.01.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На улицы французских городов, несмотря на мороз, вышли тысячи  студентов, требуя от правительства страны активной помощи высшим учебным заведениям, которые фактически прекратили свою работу из-за локдауна. Часть вузов ввела дистанционное обучение, но это, по мнению студентов, не выход: закрытие университетских аудиторий резко снижает качество образования, а также провоцирует у молодых людей разного рода болезни. "Правительство нашло полмиллиарда на помощь бизнесу, почему у него не  нашлось ни евро на поддержку высшего образования?" - задают вопрос студенты.
 
 
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На улицы французских городов, несмотря на мороз, вышли тысячи  студентов, требуя от правительства страны активной помощи высшим учебным заведениям, которые...
 
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