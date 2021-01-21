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Инаугурация на военном положении

Инаугурация по-американски

Байден отменяет решения Трампа

Беспрецедентные меры безопасности

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый президент США уже принял пакет законов, меняющий в корне внутреннюю и внешнюю политику страны США, наконец, обрели 46-го президента. После нескольких месяцев внутриполитического кризиса им стал Джо Байден. С момента инаугурации не прошло и 12 часов, а новый...

США, наконец, обрели 46-го президента. После нескольких месяцев внутриполитического кризиса им стал Джо Байден. С момента инаугурации не прошло и 12 часов, а новый лидер уже принял пакет законов, который в корне меняет внутреннюю и внешнюю политику страны. РассказываетВашингтон в период подготовки и проведения инаугурации 46-го президента больше напоминал укрепленный армейский лагерь. В город были введены 25 тысяч бойцов Национальной гвардии и ряд подразделений американской армии. Место церемонии было окружено 3-метровым забором, который, в свою очередь, оплетен колючей проволокой. Зрителей заменили тысячами флажков, а гостей едва набралось несколько сотен - ими стали представители американского истэблишмента и дипломаты. ФБР предупреждало о возможности беспорядков и даже вооруженных выступлений противников нового президента. Это явно беспокоит новую администрацию, судя по примирительным ноткам первого выступления Байдена.Байден, едва вступив в должность, привел к присяге тысячу федеральных чиновников. Разумеется, в ходе виртуальной церемонии. В Белом доме президента ждало письмо предшественника, которое новый лидер назвал теплым. Вполне возможно, что речь идет о записке "Джо, но ты ведь знаешь, что я победил!". Ее широко публикуют, хотя достоверность этого послания пока не подтверждена.Первым делом Байден подписал 15 законов, которые в корне меняют направление внешней и внутренней политики Соединенных Штатов. Вот некоторые из них: Вашингтон восстанавливает свое членство во Всемирной организации здравоохранения, отменяет чрезвычайное положение на границе с Мексикой, возвращается в число держав, соблюдающих Парижское соглашение по климату. Впереди, как обещала пресс-секретарь Белого дома, разрешение трансгендерам служить в американской армии. На первые решения Байдена отреагировали мировые рынки: биржевые индексы пошли в рост, а нефть марки Brent несколько подешевела.Вопреки ожиданиям никаких серьезных инцидентов в крупных городах США не произошло, лишь в Денвере собравшиеся антифа жгли американские флаги. Байден обещал вскоре после избрания подписать закон "О внутреннем терроризме и экстремизме". Направлен он будет в первую очередь против активных трампистов, но и действия, подобные этим, он, вероятно, тоже криминализирует.