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Массовые беспорядки в Гаити. Протесты переросли в столкновения с полицией

21.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На улицы Порт-о-Пренса вышли тысячи манифестантов с требованием отставки властей. В ходе шествия начались ожесточенные столкновения с полицией. Блюстители порядка применили  слезоточивый газ и резиновые пули. Есть информация об использовании полицией огнестрельного оружия, сообщается о десятках раненых. Президента гаитяне винят в том, что в стране катастрофическая экономическая ситуация, которая усугубляется чудовищной коррупцией. Вдобавок, в Гаити так и не смогли наладить эффективную борьбу с эпидемией COVID.

 
 
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На улицы Порт-о-Пренса вышли тысячи манифестантов с требованием отставки властей. В ходе шествия начались ожесточенные столкновения с полицией. Блюстители...
 
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