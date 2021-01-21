|
Меркель потребовала «немедленно и очень срочно» освободить Навального
21.01.2021 16:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить политика Алексея Навального.
— Конечно, я требую немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно, — ответила Меркель на вопрос DW на пресс-конференции в Берлине в четверг, 21 января.
Отравление и арест Алексея Навального
Алексей Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы «Новичок» и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он 17 января вернулся в Россию и сразу же
Навальный обвиняет в попытке своего убийства президента РФ Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран — участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения.
Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране готовят митинги 23 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране готовят...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)