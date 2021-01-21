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Меркель потребовала «немедленно и очень срочно» освободить Навального

21.01.2021 16:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить политика Алексея Навального.


Фото: Reuters

— Конечно, я требую немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно, — ответила Меркель на вопрос DW на пресс-конференции в Берлине в четверг, 21 января.

Отравление и арест Алексея Навального

Алексей Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы «Новичок» и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он 17 января вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем арестован на 30 суток. Представители ФСИН заявили, что оппозиционер находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу «Ив Роше».

Навальный обвиняет в попытке своего убийства президента РФ Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран — участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения.

Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране готовят митинги 23 января.

 
 
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Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране готовят...
 
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