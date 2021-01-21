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При беспрецедентно масштабных мерах безопасности прошла инаугурация в США
21.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Шутка ли, согнать к церемонии присяги 46-го президента 25 тысяч солдат Национальной гвардии со всей страны. И уже неизменной традицией становятся для американцев антиправительственные протесты. Но тревожнее всего то, что сейчас граждане США разделились на два лагеря. Одни уже проклинают Трампа, другие категорически отказываются верить пришедшему Байдену.
Церемонию инаугурации нынешнего президента США без преувеличения затмили и ожидания, и собственно случившиеся факты протестов его противников. Портленд, штат Орегон: сотни демонстрантов уже недовольны смутными обещаниями Джо Байдена, громят окна в штабе Демократической партии.
Стычки с полицией, арестованные. Не погасила жар расового негодования активистов за права темнокожих Black Lives Matter юная поэтесса Аманда Горман.
Байден отменяет решения Трампа
Мечтать, как говорится, разрешено. Байден подписал уже 15 законов: отменяет возведение стены на границе с Мексикой - добро пожаловать в США. Восстанавливает членство во Всемирной организации здравоохранения и возвращается к Парижскому соглашению по климату, вот-вот разрешит трансгендерам служить в американской армии.
"Я должен принять его в качестве фактического военного правителя Соединенных Штатов? Я буду в течение четырех следующих лет ждать нашего действительно законно избранного президента - Трампа".
Разделять будут. Байден обещает подписать закон «о внутреннем терроризме и экстремизме» в первую очередь, против активных трампистов, коснется антифа и других подобных организаций. Что подписывать, когда полным ходом идет расследование атаки на Капитолий 6 января. Лица штурмовиков распознаны, десятки уголовных дел заведены, мера наказания законом давно прописана - до 20 лет лишения свободы.
Джозеф Байден, Президент США: "Мы должны положить конец этой негражданской войне, когда синие сражаются с красными, деревенские с городскими, консерваторы с либералами. Эта работа у нас впереди".
Особенности американской инаугурации
Игорь Панарин, политолог (Россия): "Я внимательно слушал после инаугурации речь Байдена, но рассчитывал на то, что он в принципе определит какие-то стратегические цели своего курса. Но была абсолютно непросветная пустая речь, никакого смыслового контента. За исключением того, что почтили память погибших и умерших от COVID в Америке.
Дональд Трамп, 45-й Президент США: "Я желаю новой администрации успехов и удачи. Опять же мы поставлены в ситуацию, наверное, самую страшную с пандемии 1917 года - более 100 лет назад".
Инаугурация - спецоперация
Сколько денег потратили на инаугурацию, которая превратилась в спецоперацию, никто и не расскажет. Осталось кисловатое послевкусие, робкие потуги сравнивать наряды гостий церемонии, которых Сандерс переплюнул своими варежками. Все с натяжкой: и торжественность, и улыбки (и те под масками и за стеклом).
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Шутка ли, согнать к церемонии присяги 46-го президента 25 тысяч солдат Национальной гвардии со всей страны. И уже неизменной традицией становятся для американцев...
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