При беспрецедентно масштабных мерах безопасности прошла инаугурация в США

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Шутка ли, согнать к церемонии присяги 46-го президента 25 тысяч солдат Национальной гвардии со всей страны. И уже неизменной традицией становятся для американцев антиправительственные протесты. Но тревожнее всего то, что сейчас граждане США разделились на два лагеря. Одни уже проклинают Трампа, другие категорически отказываются верить пришедшему Байдену.







Стычки с полицией, арестованные. Не погасила жар расового негодования активистов за права темнокожих Black Lives Matter юная поэтесса Аманда Горман.







Байден отменяет решения Трампа

Мечтать, как говорится, разрешено. Байден подписал уже 15 законов: отменяет возведение стены на границе с Мексикой - добро пожаловать в США. Восстанавливает членство во Всемирной организации здравоохранения и возвращается к Парижскому соглашению по климату, вот-вот разрешит трансгендерам служить в американской армии.







"Я должен принять его в качестве фактического военного правителя Соединенных Штатов? Я буду в течение четырех следующих лет ждать нашего действительно законно избранного президента - Трампа".





Разделять будут. Байден обещает подписать закон «о внутреннем терроризме и экстремизме» в первую очередь, против активных трампистов, коснется антифа и других подобных организаций. Что подписывать, когда полным ходом идет расследование атаки на Капитолий 6 января. Лица штурмовиков распознаны, десятки уголовных дел заведены, мера наказания законом давно прописана - до 20 лет лишения свободы.







Джозеф Байден, Президент США: "Мы должны положить конец этой негражданской войне, когда синие сражаются с красными, деревенские с городскими, консерваторы с либералами. Эта работа у нас впереди".





Особенности американской инаугурации

Игорь Панарин, политолог (Россия): "Я внимательно слушал после инаугурации речь Байдена, но рассчитывал на то, что он в принципе определит какие-то стратегические цели своего курса. Но была абсолютно непросветная пустая речь, никакого смыслового контента. За исключением того, что почтили память погибших и умерших от COVID в Америке.





Инаугурация - спецоперация





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так При беспрецедентно масштабных мерах безопасности прошла инаугурация в США Шутка ли, согнать к церемонии присяги 46-го президента 25 тысяч солдат Национальной гвардии со всей страны. И уже неизменной традицией становятся для американцев...

рассказывает.Церемонию инаугурации нынешнего президента США без преувеличения затмили и ожидания, и собственно случившиеся факты протестов его противников. Портленд, штат Орегон: сотни демонстрантов уже недовольны смутными обещаниями Джо Байдена, громят окна в штабе Демократической партии.И здесь Трампа поддевают, мол, эпидемия испанки началась в 1918, но не суть важно. Впервые за 152 года традиционной передачи президентства из рук в руки не состоялось. Скучно, даже Билли Клинтон вздремнул. Зябко и неуютно у ступеней Капитолия экс-кандидату Берни Сандесу. Этакий пир во время чумы: вместо зрителей - американские флажки, вместо звонких сигналов автомобилей - звуки сирен, а вместо шариков и гирлянд - колючая проволока.Сколько денег потратили на инаугурацию, которая превратилась в спецоперацию, никто и не расскажет. Осталось кисловатое послевкусие, робкие потуги сравнивать наряды гостий церемонии, которых Сандерс переплюнул своими варежками. Все с натяжкой: и торжественность, и улыбки (и те под масками и за стеклом).