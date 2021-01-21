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Аномальные морозы фиксируют в Якутии: на метеостанции Хабардино столбик термометра упал до минус 58. По информации синоптиков, на большей части центральных регионов низкая температура сохранится, там отменены занятия в школах.





Шторм "Кристоф" хозяйничает на северо-востоке Англии





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рекордные морозы в Якутии Аномальные морозы фиксируют в Якутии: на метеостанции Хабардино столбик термометра упал до минус 58. По информации синоптиков, на большей части центральных...

В Великобритании вступил в права шторм "Кристоф" - циклон принес сильные снегопады. Из-за быстрого таяния осадков резко увеличился уровень воды в реках, начались подтопления. В районе Манчестера спасателям пришлось эвакуировать жителей более двух тысяч домов.