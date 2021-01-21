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Рекордные морозы в Якутии
21.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Аномальные морозы фиксируют в Якутии: на метеостанции Хабардино столбик термометра упал до минус 58. По информации синоптиков, на большей части центральных регионов низкая температура сохранится, там отменены занятия в школах.
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Аномальные морозы фиксируют в Якутии: на метеостанции Хабардино столбик термометра упал до минус 58. По информации синоптиков, на большей части центральных...
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