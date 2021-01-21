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Пожар в доме престарелых в Харькове: 15 погибших
22.01.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСрочная новость пришла из Харькова. Там пожар уничтожил дом престарелых. Известно о 15 погибших, еще 11 пострадали. Пламя распространилось на площади в 100 квадратных метров. Окна здания, переоборудованного под частный пансионат, были закрыты решетками. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Событие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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Срочная новость пришла из Харькова. Там пожар уничтожил дом престарелых. Известно о 15 погибших, еще 11 пострадали. Пламя распространилось на площади в 100 квадратных...
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