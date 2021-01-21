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Фильм Навального про путинский дворец "обогнал" ролик о богатстве Медведева
22.01.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Документальный фильм команды Алексей Навального «Дворец для Путина» побил рекорды расследования про Дмитрия Медведева «
Фильм стал самым просматриваемым на канале Алексея Навального за все время существования, пишет TUT.BY со ссылкой на
Напомним, расследование
Авторы говорят, что на строительство дворца в Геленджике ушло 100 млрд российских рублей (2,3 млрд долларов).
В день выхода ролик стал самым просматриваемым не только среди русскоязычных видео, но и во всех сегментах YouTube,
К 20 января видео вышло на первые места в трендах семи стран, кроме России. К моменту написания заметки «Дворец для Путина» остается на первом месте в трендах России, Беларуси, Казахстана, Украины, Латвии, Эстонии и Кипра. В соцсетях внимание обратили на сам особняк и его "внутренности" с казино, кальянной, игровыми автоматами и шестом для стриптиза.
Пресс-секретарm российского президента Дмитрий Песков
P.S.
Телеканал «Дождь»
«По основам классической архитектуры южный фасад должен быть открыть главному виду, а парк должен постепенно развиваться, спускаясь к краю утеса, с верхних террас должен открываться захватывающий вид. А здесь это все спрятано, кромка утеса засажена растениями с южной стороны дворца. По-моему, там даже сидят голубые ели - это совершенно запредельный прием, смешной и нехарактерный для классических дворцовых ансамблей», - рассказал Гривко.
Он также отметил, что работал не один дизайнер, отдельные куски и зоны могли проектировать разные люди.
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Документальный фильм команды Алексей Навального «Дворец для Путина» побил рекорды расследования про Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» и набрал более 38 млн...
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