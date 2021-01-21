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Фильм Навального про путинский дворец "обогнал" ролик о богатстве Медведева

22.01.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Документальный фильм команды Алексей Навального «Дворец для Путина» побил рекорды расследования про Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» и набрал более 38 млн просмотров и 2,5 млн лайков за двое суток.

Фильм стал самым просматриваемым на канале Алексея Навального за все время существования, пишет TUT.BY со ссылкой на TJournal.

Напомним, расследование опубликовал фонд коррупции политика и оппозиционера Алексея Навального 19 января, сразу после того, как он вернулся в Россию и был задержан. Фильм называется «Дворец Путина. История самой большой взятки» и показывает зрителям «главную путинскую тайну».

Авторы говорят, что на строительство дворца в Геленджике ушло 100 млрд российских рублей (2,3 млрд долларов). 

В день выхода ролик стал самым просматриваемым не только среди русскоязычных видео, но и во всех сегментах YouTube, сообщило «МБХ медиа» со ссылкой на аналитическую компанию BloggerBase.

К 20 января видео вышло на первые места в трендах семи стран, кроме России. К моменту написания заметки «Дворец для Путина» остается на первом месте в трендах России, Беларуси, Казахстана, Украины, Латвии, Эстонии и Кипра. В соцсетях внимание обратили на сам особняк и его "внутренности" с казино, кальянной, игровыми автоматами и шестом для стриптиза.

Пресс-секретарm российского президента Дмитрий Песков считает, что главной целью создания и демонстрации подобных материалов является получение денег от граждан жульническими способами.

P.S.

Телеканал «Дождь» обратился к специалисту, чтобы оценить сады и окружение дворца первого лица. Ландшафтный дизайнер Александр Гривко отметил, что оформление не является примером хорошей архитектуры.

«По основам классической архитектуры южный фасад должен быть открыть главному виду, а парк должен постепенно развиваться, спускаясь к краю утеса, с верхних террас должен открываться захватывающий вид. А здесь это все спрятано, кромка утеса засажена растениями с южной стороны дворца. По-моему, там даже сидят голубые ели - это совершенно запредельный прием, смешной и нехарактерный для классических дворцовых ансамблей», - рассказал Гривко.

Он также отметил, что работал не один дизайнер, отдельные куски и зоны могли проектировать разные люди.

 
 
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Документальный фильм команды Алексей Навального «Дворец для Путина» побил рекорды расследования про Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» и набрал более 38 млн...
 
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