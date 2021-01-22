Байден поручил разведке проверить вмешательство в выборы, кибератаки и историю с Навальным

Источник материала: Tut.by

Президент США Джозеф Байден поручил спецслужбам провести «полную оценку» приписываемого России вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, масштабной хакерской атаки на американские правительственные ведомства, а также ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.



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«Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент поручил разведсообществу провести полную оценку кибератак против SolarWinds, вмешательства России в выборы 2020 года, использования ей химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также утверждений о наградах [боевикам] за [атаки] на военнослужащих США в Афганистане», — сказала она.

Подозрения США

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, «любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».

Газета The New York Times выступила 26 июня прошлого года с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Песков назвал упомянутые утверждения ложью и «абсолютной уткой». МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

О ситуации вокруг Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 18 января, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны «отвлечь внимание от глубокого кризиса», в котором оказались их страны.

Алексей Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше», был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе «Победы» из Берлина.