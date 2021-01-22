|
Постпред России назвал политизированными попытки поднять тему Беларуси в Совбезе ООН
22.01.2021 08:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тема Беларуси не имеет никакого отношения к Совету Безопасности (СБ) ООН, и попытки ее обсудить политизированы. Об этом заявил в пятницу
«Совершенно очевидно, что ситуация в Беларуси не имеет отношения к Совету Безопасности. Ситуация там не представляет собой никакой угрозы миру и безопасности, — сказал он. — Это очевидная политизация, стремление вновь вытащить эту тему на поверхность. Инициаторами здесь выступают наши прибалтийские коллеги из Эстонии, которые выносят эту тему на обсуждение не в первый раз».
«Мы могли бы таким же образом обсуждать многое другое, что происходит в мире, но мы до этого не опускаемся. Мы знаем мандат Совета Безопасности и не привносим в обсуждение посторонние темы», — подчеркнул Небензя.
22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США Совет Безопасности
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постпред России при организации отметил, что коллеги из Эстонии выносят ее на обсуждение не в первый раз.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)