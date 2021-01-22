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По Британии прошелся шторм "Кристоф"
22.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДожди, сильный ветер и затопленные улицы. В Великобритании продолжают бороться с последствиями шторма "Кристоф". Под удар стихии попали Англия и Уэльс: там пришлось эвакуировать жителей более двух тысяч домов. В прибрежных районах наблюдались штормовые волны, а многие реки достигли опасно высокого уровня.
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Дожди, сильный ветер и затопленные улицы. В Великобритании продолжают бороться с последствиями шторма "Кристоф". Под удар стихии попали Англия и Уэльс: там ...
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