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Розничная торговля терпит сильные убытки из-за коронакризиса

22.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Коронакризис бьет по экономике во всем мире. Эксперты подсчитали убытки
от простоя магазинов. Только за период рождественских праздников упадок
небывалый. Показатели ретейлеров в Лондоне опустились к рекордно низким числам
за последние 23 года. Количество купленных товаров упало почти на 2%. Такого в
стране не видели с 1997 года.
 
 
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Коронакризис бьет по экономике во всем мире. Эксперты подсчитали убытки от простоя магазинов. Только за период рождественских праздников упадок небывалый....
 
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