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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Розничная торговля терпит сильные убытки из-за коронакризиса Коронакризис бьет по экономике во всем мире. Эксперты подсчитали убытки от простоя магазинов. Только за период рождественских праздников упадок небывалый....

Коронакризис бьет по экономике во всем мире. Эксперты подсчитали убыткиот простоя магазинов. Только за период рождественских праздников упадокнебывалый. Показатели ретейлеров в Лондоне опустились к рекордно низким числамза последние 23 года. Количество купленных товаров упало почти на 2%. Такого встране не видели с 1997 года.