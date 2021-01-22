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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неплатежи за услуги ЖКХ в Украине достигли катастрофических масштабов В Украине неплатежи за коммунальные услуги приобрели в стране катастрофические масштабы. Долг, в пересчете, достиг 2,5 миллиардов долларов. Уже сейчас собираемых в...

В Украине неплатежи за коммунальные услуги приобрели в стране катастрофические масштабы. Долг, в пересчете, достиг 2,5 миллиардов долларов. Уже сейчас собираемых в этой сфере платежей не хватает для полноценного функционирования отрасли. И ситуация, как полагает глава Жилищного союза Украины, продолжит усугубляться. Это неизбежно в условиях правительственной политики увеличения тарифов. Протесты граждан по этому поводу приобрели в стране огромный размах: только за первые недели года на десятки процентов выросли цены на газ и электричество для населения. К февралю следует ожидать увеличения тарифов на холодную и горячую воду, а также отопление. По мнению главы Жилищного союза, страна стоит на краю пропасти, далее только социальная катастрофа.