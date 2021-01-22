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На "Голосе Америки" начались кадровые чистки

22.01.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сразу после инаугурации Джо Байдена начались кадровые чистки в американских госструктурах, курирующих СМИ. Уволен со своего поста глава агентства по глобальным медиа Майкл Пэк. Этот чиновник мало того, что трампист, так он вдобавок еще и подозревается в растрате, а возможно и краже 4 миллионов долларов. Отправились в отставку также директор "Голоса Америки" и его заместитель. О том, что в структурах власти слишком много консерваторов и носителей правых идей, члены команды Байдена высказывались последние месяцы не раз. Однако прежние администрации  массовые чистки после выборов среди чиновников среднего уровня не практиковали.

 
 
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Сразу после инаугурации Джо Байдена начались кадровые чистки в американских госструктурах, курирующих СМИ. Уволен со своего поста глава агентства по глобальным...
 
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