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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На "Голосе Америки" начались кадровые чистки Сразу после инаугурации Джо Байдена начались кадровые чистки в американских госструктурах, курирующих СМИ. Уволен со своего поста глава агентства по глобальным...

Сразу после инаугурации Джо Байдена начались кадровые чистки в американских госструктурах, курирующих СМИ. Уволен со своего поста глава агентства по глобальным медиа Майкл Пэк. Этот чиновник мало того, что трампист, так он вдобавок еще и подозревается в растрате, а возможно и краже 4 миллионов долларов. Отправились в отставку также директор "Голоса Америки" и его заместитель. О том, что в структурах власти слишком много консерваторов и носителей правых идей, члены команды Байдена высказывались последние месяцы не раз. Однако прежние администрации массовые чистки после выборов среди чиновников среднего уровня не практиковали.