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23 января в Украине день траура

22.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

День траура объявлен в Украине на завтра. Накануне пожар в Харьковском доме престарелых унес жизни 15 человек. 18 удалось спасти. Пламя уничтожило практически весь второй этаж здания. В связи с трагедией президент Беларуси выразил соболезнования украинскому народу.

"С чувством большой печали в нашей стране узнали о значительном количестве жертв при пожаре в доме престарелых в Харькове. От имени белорусского народа и от себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.

 
 
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День траура объявлен в Украине на завтра. Накануне пожар в Харьковском доме престарелых унес жизни 15 человек. 18 удалось спасти. Пламя уничтожило практически весь...
 
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