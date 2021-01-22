23 января в Украине день траура

Источник материала: БT

День траура объявлен в Украине на завтра. Накануне пожар в Харьковском доме престарелых унес жизни 15 человек. 18 удалось спасти. Пламя уничтожило практически весь второй этаж здания. В связи с трагедией президент Беларуси выразил соболезнования украинскому народу.

"С чувством большой печали в нашей стране узнали о значительном количестве жертв при пожаре в доме престарелых в Харькове. От имени белорусского народа и от себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.