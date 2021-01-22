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23 января в Украине день траура
22.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
День траура объявлен в Украине на завтра. Накануне
"С чувством большой печали в нашей стране узнали о значительном количестве жертв при пожаре в доме престарелых в Харькове. От имени белорусского народа и от себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.
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День траура объявлен в Украине на завтра. Накануне пожар в Харьковском доме престарелых унес жизни 15 человек. 18 удалось спасти. Пламя уничтожило практически весь...
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