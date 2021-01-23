В МВД и СК России заявили о «подготовке провокаций» главами штабов Навального. Их задерживают по всей стране

Источник материала: Tut.by

МВД России инициировало проведение доследственной проверки, а Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. Следователи обвиняют в этом сторонников Алексея Навального.



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«Сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, „ВКонтакте“, Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности», — цитирует РБК официального представителя СК Светлану Петренко.

Как отметили в МВД РФ, к ним поступает информация, что «руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России», указание «максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации».

В МВД также заявили, что «руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий».

В чем причина?

Ранее сторонники Навального анонсировали проведение в субботу, 23 января, акции протеста, с требованием освободить оппозиционного политика, задержанного после возвращения в Россию из Германии.

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые распространяют призывы к участию в несанкционированных митингах. По данным «Новой газеты» , уже почти в 20 городах страны полиция задержала, а суд отправил под аресты глав местных штабов Навального и известных активистов.

В частности задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, расследователь Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, юристы ФБК Любовь Соболь и Владлен Лось. Последний — гражданин Беларуси, ему предписано до 25 января покинуть Россию.

А что Навальный?

В Instagram у Навального появилось его новое обращение из изолятора «Матросская тишина».

— На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет, — написал Навальный.

Он также поблагодарил своих сторонников за распространение фильма «Дворец для Путина».

Алексея Навального задержали 17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления. На следующий день Химкинский городской суд Москвы принял решение арестовать политика на 30 суток. Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников не бояться и выходить на улицы.

Спустя еще день Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину.

Освобождения Алексея Навального, напомним, потребовали лидеры Евросоюза, европейские и американские политики.