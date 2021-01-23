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В МВД и СК России заявили о «подготовке провокаций» главами штабов Навального. Их задерживают по всей стране
23.01.2021 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД России инициировало проведение доследственной проверки, а Следственный комитет России
«Сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, „ВКонтакте“, Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности», —
Как
В МВД также заявили, что «руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий».
В чем причина?
Ранее сторонники Навального анонсировали проведение в субботу, 23 января, акции протеста, с требованием освободить оппозиционного политика, задержанного после возвращения в Россию из Германии.
Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые распространяют призывы к участию в несанкционированных митингах. По
В частности задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, расследователь Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, юристы ФБК Любовь Соболь и Владлен Лось. Последний — гражданин Беларуси, ему предписано до 25 января покинуть Россию.
А что Навальный?
В Instagram у Навального появилось его новое обращение из изолятора «Матросская тишина».
— На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет, — написал Навальный.
Он также поблагодарил своих сторонников за распространение фильма «Дворец для Путина».
Алексея Навального
Спустя еще день Фонд борьбы с коррупцией
Освобождения Алексея Навального, напомним,
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В МВД и СК России заявили о «подготовке провокаций» главами штабов Навального. Их задерживают по всей стране
Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые распространяют призывы к участию в несанкционированных митингах. По данным «Новой...
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