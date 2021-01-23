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Накануне Хаменеи запостил картинку, на которой человек, похожий на Трампа, играет в гольф. Над фигурой нависла тень, по всей видимости, треугольного военного самолета. "Месть неотвратима", - подписал фото иранский лидер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Twitter заблокировал аккаунт иранского религиозного лидера Али Хаменеи за угрозы Трампу Накануне Хаменеи запостил картинку, на которой человек, похожий на Трампа, играет в гольф. Над фигурой нависла тень, по всей видимости, треугольного военного...

В Twitter объснили блокировку тем, что владелец аккаунта нарушил правила сообщества, в частности, запрет угрожать другим пользователям насилием. Угрозы Хаменеи бывшему президенту США связывают с убийством генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировали по приказу Трампа в начале прошлого года.