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Twitter заблокировал аккаунт иранского религиозного лидера Али Хаменеи за угрозы Трампу
23.01.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Накануне Хаменеи запостил картинку, на которой человек, похожий на Трампа, играет в гольф. Над фигурой нависла тень, по всей видимости, треугольного военного самолета. "Месть неотвратима", - подписал фото иранский лидер.В Twitter объснили блокировку тем, что владелец аккаунта нарушил правила сообщества, в частности, запрет угрожать другим пользователям насилием. Угрозы Хаменеи бывшему президенту США связывают с убийством генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировали по приказу Трампа в начале прошлого года.
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Накануне Хаменеи запостил картинку, на которой человек, похожий на Трампа, играет в гольф. Над фигурой нависла тень, по всей видимости, треугольного военного...
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