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Экономический кризис в США ухудшается

23.01.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Экономический кризис в США ухудшается. Об этом заявил новый глава белого Дома Джо Байден. Печальную ситуацию спровоцировала пандемия, для преодоления нужно действовать более решительно. Накануне заявки на пособия по безработице в США подали 900 тысяч американцев, которые присоединятся к миллионам уже потерявших работу граждан страны.

Джозеф Байден, президент США: "Многим американцам сегодня грозит выселение из арендных квартир, они часами ждут в своих машинах, в очередях в продовольственные банки, чтобы накормить своих детей.

И это Соединенные Штаты Америки?! Люди, которые все еще сохранили свои рабочие места, наблюдают, как их зарплаты уменьшаются, и они едва держатся, задаваясь вопросом, что будет дальше. Это происходит сегодня в Америке".

В глубочайшем кризисе и система здравоохранения - отметил Байден. И в ближайшие несколько месяцев вряд ли что-то поменяется.

 
 
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Экономический кризис в США ухудшается. Об этом заявил новый глава белого Дома Джо Байден. Печальную ситуацию спровоцировала пандемия, для преодоления нужно...
 
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